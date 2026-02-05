少雨が続き、四国の水がめ・早明浦ダムの貯水率も下がり、ダムの湖底にある旧大川村役場庁舎が姿を現しています。少雨が続く高知県内では四国の水がめ・早明浦ダムの水位も下がり、1月下旬以降ダムの底にある旧大川村役場の建物の3階部分が 2年ぶりに姿を現しています。国交省・四国地方整備局によりますと、早明浦ダムの平年の貯水率は82％ですが、2月5日午前0時時点の貯水率は55％で、ダムの水を利用している徳島県内では自主節