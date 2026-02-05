そう！来週2月14日･土曜日はバレンタインデー。店の特設コーナーには、目移りしてしまうほど美しくておしいそうなチョコレートが並びます。さっそくチョコを選んでいた人に、その目的を聞いてみると…。（客）「全部自分のです」Q.予算は？「2万から3万くらい」（客）「全部自分のため。予算は決めてなくて、ほしいのがあれば全部買おうと」最近では、誰かにあげるのではなく自分へのご褒美チョコとして、