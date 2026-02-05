人気女優が試写会会場にエレガントに降り立った。映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督）に出演する井桁弘恵は完成披露試写会に登壇し、「とびっきりの素敵なドレスを用意していただきました。」と５日にインスタグラムを更新。品がありつつもゴージャス感が漂うふわふわのネイビードレス姿を披露した。また、「中江監督と撮っていただいた写真お気に入り。」と中江監督の隣に笑顔で並ぶツーショットもアップしている