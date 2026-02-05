【6日（金）全国天気】（ポイント）・北海道は猛吹雪や大雪のおそれ・東北も暴風のおそれ・交通障害などに警戒・関東以西は6日まで春6日（金）は、低気圧が急速に発達しながら、北海道の北に進むでしょう。この後ろから、再び強烈な寒気が流れ込む見込みで、強い冬型の気圧配置となりそうです。このため、北海道は、非常に強い風を伴って、猛烈な吹雪や大雪となるおそれがあります。予想される最大瞬間風速は35メートルと台風並み