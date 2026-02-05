ウクライナ和平に向けたアメリカ、ロシア、ウクライナの3者による2日目の協議が5日、始まりました。3か国による交渉は中東・アラブ首長国連邦でさきほど2日目の協議が始まりました。初日の協議についてウクライナの代表はSNSに「実質的かつ生産的で、具体的な措置と現実的な解決策に焦点が当てられた」と評価していました。協議は現在も続いていますが、ロシアが占領下におく領土の扱いで隔たりは埋まっておらず、停戦に向けた道筋