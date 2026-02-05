俳優の正名僕蔵（55）が4日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）にゲスト出演。映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志、2月27日公開）で夫婦を演じたイモトアヤコ（40）を絶賛した。イモトが「初めての時代劇だったんですけど、私大丈夫でしたかね？」と不安げに聞くと、正名は「凄く時代劇に合うお声、お顔立ち。カツラもお着物もお似合いになるし、凄くハマってるなって思った」と絶賛。「現場