日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が『浪人を乗り越えた有名人』と題して放送され、一浪し早稲田大学政経学部に合格した羽鳥慎一アナウンサーらが出演した。私立の福岡大学理学部応用数学科卒で、２０１７年４月から２３年９月まで、テレビ山口のアナウンサーで、退社しフリーに転身した原千晶（３７）も登場。「６浪してるんですけど」と医学部を目指して６浪したことを告白。浪人時代は寮に入っていたことも明かした。