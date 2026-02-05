マグロ養殖場での餌やり体験で、記念写真に納まるDeNAドラフト1位の小田（左端）ら新人選手＝5日、沖縄県本部町（代表撮影）DeNA2軍で鍛える新人6選手が5日、初の休養日を利用し、沖縄県本部町を訪れ、クロマグロに舌鼓を打った。乗船し、養殖場では餌やりを体験。帰港後に大トロなどを試食し、ドラフト1位の小田（青学大）は「新鮮なものを食べられていい経験になった」と話した。4日は1軍キャンプを見学。筒香から助言を受け