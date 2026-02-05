中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表が５日、大阪府内で衆院選の応援演説を行った。聴衆エリアへの入場前には、荷物検査と金属探知機が使用され、警察による警備体制も敷かれる中で登場した斉藤氏。自民党と日本維新の会の連立政権について触れ、「あの連立政権合意書になんて書いてあるか、私はびっくりしました。そのまま読みますと、集団的自衛権を全面的に行使できるように憲法改正を目指すと書いてあります」と語り始めた。