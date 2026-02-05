2月1日までの1週間に、県内で確認されたインフルエンザの感染者数は632人と、前の週の約1.7倍に増えました。県内には引き続き「インフルエンザ警報」が継続中です。県によりますと、2月1日までの1週間に、県指定33の医療機関で確認されたインフルエンザの感染者は、前の週より258人多い632人、1医療機関あたりの平均は19.15人と、前の週の約1.7倍に増えました。県内全域が対象の「インフルエンザ警報」は継続中です。19歳以下の感