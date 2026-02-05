ある会社の会議の様子をおさめた一幕が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で111万7000回再生を突破し、「なんて素敵な会社」「入社試験受けます」「営業しに行ってもいいですか？」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『会長』として働く柴犬→社員と一緒になって…『会議に参加する様子』が可愛すぎる】 会議に参加していたのは… TikTokアカウント「eight8design」では、名古屋、