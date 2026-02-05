味の素社は、2023年から主に中華料理に使われるオイスターソースの新たな使い方を提案してきたが、 “1日350g以上の野菜摂取”が推奨される中、今年は「350g＝レタスひと玉」を茹でてオイスターソースを直がけする「瞬間消滅レタス」を提案。「Cook Do」オイスターソースを活用した「オイスターソース瞬間消滅レタスバー」を、2月4日と6日から8日までの4日間、東京都港区北青山のZeroBase表参道に期間限定でオープンしている。表