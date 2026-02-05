2月5日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した芳根京子が、最近になって英会話を始めた理由を明かした。【関連】芳根京子、プライベートでも仲良し！生田絵梨花と笑顔SHOTを公開「お互いドラマ頑張ろうねー！」今月で29歳になる芳根は、番組インタビューの中で、“磨きたいスキル”について、「つい本当に本当に先日、英会話を始めまして」「高いレベルの英会話まではそんなに求めてないんですけど」と切り出した。続けて、「生