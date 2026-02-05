フランス・パリで活躍する若手シェフが5日、金沢市内の料亭を訪れ、国の無形文化財に登録された「加賀料理」について学びました。地元の食材をふんだんに使い、九谷焼や輪島塗といった伝統的な器で提供し客をもてなす「加賀料理」パリでレストランなどを経営する若き料理人、トマ・シショルムさんとバティスト・トルデルさんの2人は今金沢を訪れています。2人はフランスで人気の料理番組にも出演経験があり、金沢に伝わる食文化の