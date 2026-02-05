陸上自衛隊中部方面隊は1月24日、巨大地震を想定した災害対処訓練を愛知県田原市で行った。衆院選のテーマの1つでもある「安保政策」。ニュースONEの安蒜豊三キャスターが訓練に密着した。 ■東日本大震災でも活躍したエアクッション艇「LCAC」 24日、田原市の海岸に集まっていた多くの人たち。その視線の先、三河湾に浮かんでいたのが、輸送艦「しもきた」。全長は178mあり、海の上で強い存在感を