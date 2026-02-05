G大阪は5日、吹田市内の練習場で非公開トレーニングを行った。あさって7日にセレッソとの大阪ダービー（ヤンマー）で特別大会「百年構想リーグ」開幕。DF半田陸（24）は「サイドバックは上下動をすごく求められていますし、得点やアシストも去年以上に求められている。アシストを増やさないと評価されない」と昨季の1得点3アシストを超える活躍を誓った。対C大阪の相性は悪くない。昨年も開幕戦で対戦。チームは本拠地で2―5の