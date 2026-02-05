奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕した。初日9R。4番手に追い上げた荒川達郎（26＝埼玉）が外から鋭く伸び、デビューから197走目で通算100勝を達成した。「中身はA級やチャレンジで稼いだものなのでね。記念の勝ち上がりで決められたのは良かった。早めにS級に上がって100勝できていない人もいる。これからS級で（白星）積み上げていければ誇れてくると思う」節目を飾って、荒川はさらに先を見据えた。