広島の床田寛樹投手（３０）が５日、宮崎・日南キャンプで異例の“オール直球”の存在感を示した。石井投手コーチの提案を受け、変化球はカーブ１球だけ。１４９球は直球を投げ込んだ。直近２年間の９月以降は９戦８敗。変化球頼みになるシーズン終盤の課題の克服に向けて「終盤でも真っすぐで押せるように」と、熱投を繰り広げた。２月前半の日南での１００球超えは、自身でも記憶がないという。７日にはシート打撃に登板予定