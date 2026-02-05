Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの槙野智章監督（３８）が５日、Ｊ２＆Ｊ３百年構想リーグ開幕戦となるホーム岐阜戦（８日）に先立ち、クラブのホームタウンである藤枝市の下伝馬商店街を訪問。軒を連ねる店舗を回り、クラブポスターを配布した。新監督が地域活性化のために一肌脱いだ。この日は開幕を目前に控えているため、選手のコンディションを考慮し、太田吉彰ヘッドコーチ、杉浦大輔コーチとともに商店街に訪れた。和洋菓子の老舗「フ