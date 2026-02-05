シルクロードＳ５着のヤブサメ（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ファインニードル）は京王杯ＳＣ（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル）に向かう。佐賀記念を除外になったムルソーは坂井瑠星騎手で仁川Ｓ（２月２８日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）へ。鳴尾記念２着のセンツブラッドは団野大成騎手で小倉大賞典（２月２２日、小倉競馬場・芝１８００メートル）に参戦する。シャマルはかきつばた記念（２月２３