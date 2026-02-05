大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演。自身より酒が強いと思う人物を明かした。この日は「白鵬HIGH＆LOW」と題し、白鵬氏のまつわる数字を基準にしたHIGH＆LOWクイズを展開。「5人の力士で一晩で飲み干した焼酎のビンの数、50本よりHIGH＆LOW」の出題では、正解は「HIGH」。白鵬氏は5人で60本飲み干したとエピソードを披露した。続けて「自分より酒が強