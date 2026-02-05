東京ディズニーランド（TDL）、東京ディズニーシー（TDS）は、首都圏在住者を対象とした『首都圏ウィークデーパスポート（期間限定）』を6日より販売する。対象者は、4月6日〜6月30日までの期間の＜平日限定＞で、いずれか1つのパークを通常価格より割引された特別価格で楽しむことができる。【イメージ写真】期間中TDLでは映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが主役のスペシャルイベントシリーズを開催◆大人は1000円、中人