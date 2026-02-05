Ｊ１のＧ大阪は５日、特別大会の百年構想リーグ開幕節・アウェーＣ大阪戦（７日・ヤンマー）へ、非公開練習後、新任のイェンス・ヴィッシング監督が報道陣に対応した。ドイツ下部リーグでの指揮はあるが、トップリーグでの初陣を日本で飾る３８歳のドイツ人監督は「いま楽しくてしょうがないです。ワクワクもしてますし。やっと開幕するんだなっていう思いです」と笑顔。いきなり初戦で敵地の大阪ダービーを迎えるが、「ダービー