プロ野球の「名球会チャンネル」が５日までに更新され、昨年にハワイで行われた監督座談会の前編が公開された。参加したのは元阪神監督・金本知憲氏、元ヤクルト監督・高津臣吾氏、元中日監督・谷繁元信氏、元ＤｅＮＡ監督のアレックス・ラミレス氏、元広島監督の野村謙二郎氏、巨人の阿部慎之助監督の６人。その中で、監督時代にベンチでの表情がテレビカメラに抜かれることが話題となった。そこで金本氏は「無表情でいようと