テレビ東京系「あちこちオードリー」が４日、放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。この日は、人から言われて刺さった言葉を発表する「私がくらった一言発表会」を進行。２０２４年、２０２５年とＭ−１グランプリで２年連続決勝進出したママタルト・檜原洋平、大鶴肥満をゲストに招いた。檜原は、電車内でラジオをイヤホンで聴いていたとき、目の前のおじさんから「お前、音漏れ、うるせえんだよ！」と