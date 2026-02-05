東京では乾燥注意報が17日連続で発表されるなど、長引くカラカラ天気。“30年に一度”といわれる記録的な少雨の影響は各地に広がっています。5日、上空から撮影した大阪・河内長野市にある滝畑ダムの様子を見ると、貯水率が20％ほどとなったダムは岩肌がむき出しとなり、ひび割れが起きている場所が至る所で確認できます。そして、付近の水は赤く濁っています。ダムの管理事務所によると温泉や地下水で繁殖する鉄バクテリアの影響