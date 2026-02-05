昨夏、コールドプレイの公演で、コンサート会場内の大型スクリーンでキスカムに映し出されてしまいクビになった女性が、４月に開催される８７５ドル（約１３万７５００円）という高額な危機管理会議で講演する予定だ。米紙ニューヨーク・ポストが４日、報じた。昨年７月、米ハイテク企業アストロノマー社のアンディ・バイロンＣＥＯ（当時）とクリスティン・キャボット最高人事責任者（当時）がコールドプレイのコンサート中、