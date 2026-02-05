高級時計オンラインマーケットプレイスのChrono24は、同社の取引データを基に「2025年高級時計市場レポート」を発表。2025年はエレガンスやクラシック寄りのデザインが支持される傾向が強まった。取引データからは、レクタンギュラー型ケースの需要が前年比9.3%増加し、シャンパンカラーやグリーンといったジュエリーのような文字盤カラーも需要が伸びた。また、ムーンフェイズ機構を備えた時計が前年比15.3%の伸びを示すなど、従