国民民主党（玉木雄一郎代表）の伊藤孝恵コミュニケーション総括本部長は５日、衆院選（８日投開票）の特設サイト「こくみんファクト」の運用に関し?おわび?を掲載した。同サイトは「インターネットやＳＮＳ上で生じている国民民主党の政策に関する疑義について、ファクト（事実）に基づいた回答をお伝えします」と説明。「『年収の壁』の所得制限撤廃はあきらめたのですか？」「『消費税一律５％減税』の財源を示さないのは無