築70年の長屋を改装した趣あふれるカフェ三軒茶屋駅から歩くこと約10分、レトロな長屋が特徴的なカフェ「SAMAA_」が見えてきます。ここは築70年の長屋を改装して作られたカフェ。「一杯のコーヒーで美しい未来を作る」というコンセプトのもと、こだわりのコーヒーやベーグルを提供しています。「SAMAA_」を運営するのは、日本人とインドネシア人のオーナー。気になる店名は、インドネシア語でよく使われるポジティブな言葉「Sama-s