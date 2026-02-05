俳優ハ・ジョンウとの交際が発覚した女優兼インフルエンサー、チャ・ジョンウォンに対する関心が高まり続けている。2月4日、突如としてハ・ジョンウが7月に結婚するという説が浮上。【写真】ハ・ジョンウの父、76歳で39歳下女性を妊娠させる当初の報道では、交際相手は「芸能界関係者ではない一般人」と伝えられたが、ハ・ジョンウの所属事務所ワークハウスカンパニーは、「交際しているのは事実だが、結婚は確定しておらず、夏の