ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）が再契約後、初となるカムバックへの思いを語った。2月5日午後、ATEEZはソウル・永登浦（ヨンドゥンポ）区のフェアモント・アンバサダー・ソウルで、13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』の発売記念記者懇談会を開き、新作アルバムについて語った。【写真】ATEEZ・ソンファ、プールで輝く“彫刻腹筋”これに先立ちATEEZは、昨年リリースした12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』お