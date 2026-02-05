ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」は、2026年3月5日（木）に、新店舗「じゃんぼスクエア香芝店」をオープンする。新店舗は、近鉄大阪線「下田駅（しもだえき）」南口より徒歩約6分の場所。【写真】一回の会計が「税込2000円」をこえるともらえる「オリジナルメモ帳」はこちら1970年に誕生した日本で最初のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」。 “スタッフ・消費者の人生に寄り添い、並走し、共感・共存する