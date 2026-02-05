家庭から出る粗大ごみをフリーマーケットアプリで販売している静岡･三島市が、活用している全国の自治体の中で全4部門で1位となりました。これで2年連続全国1位となる快挙を成し遂げた三島市ですが、その人気の秘密を取材しました。静岡･三島市内の全てのゴミが集約される「三島市清掃センター」。三島市の年間ごみ総排出量は約3万トンで、現在使用している一般廃棄物の最終処分場は残余容量がひっ迫するなどゴ