５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．９２ポイント（０．１４％）高の２６８８５．２４ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９６ポイント（０．５０％）高の９０９３．３４ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は３１５１億１２２０万香港ドル（約６兆３４００億円）に拡大している（４日は２８５４億３２８０万香港ドル）。中国の消