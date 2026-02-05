世界で一番有名なペンギン「ピングー」と、アースフレンドリーなライフスタイルブランド「KNT365(ケイエヌティサンロクゴ)」のコラボレーションアイテムが、「蔦屋書店 感謝祭」にて先行販売される。【画像】ピングーデザインのKNT365アイテムをもっと見るバッグからブックカバーまで、本好きにはたまらないラインナップがそろう販売期間は2026年2月6日(金)から3月1日(日)まで。幕張、湘南、二子玉川、代官山、名古屋みなと、京都