俳優の堤真一（61）、當真あみ（19）が5日、都内で行われた『TAKANAWA LIGHT JOURNEY』オープニングイベントに参加した【写真】カワイイ！真っ白のコートで登場した當真あみ内容にかけ、チャレンジしたいことを話すことに。堤は「実は60歳過ぎました」とダンディに告白して當真は驚き。そして「新しいことに自ら自分を変化できるような挑戦をしたい」と意気込んだ。また、「なかなか古い人間なんで」と苦笑いで明かしながら「