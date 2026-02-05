東京・文京区や北区のアパート敷地内で下半身を露出するなどしたとして、21歳の会社員の男が逮捕されました。警視庁は、男が周辺で同様の犯行を繰り返していたとみて調べを進めています。公然わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・北区の会社員・築地琳久容疑者（21）です。警視庁によりますと、築地容疑者は去年11月、東京・文京区のアパート敷地内で午後10時半ごろ、下半身を露出してわいせつな行為をした疑いがもたれています