俳優の堤真一（61）と女優の當真あみ（19）が5日、商業施設「TAKANAWAGATEWAYCITY」で、初のプロジェクションマッピングイベント「TAKANAWALIGHTJOURNEY」の点灯式に出席した。自動走行車に乗車し登場した堤は「もっとスピードが出て振り落とされるのかと思ったら、すごくゆったり走っていました。（車体が）木でできていて、すごく柔らかくてすてきだなと思いました」と乗り心地について明かした。挑戦し続ける街・