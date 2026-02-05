本番会場で調整するスノーボード女子ビッグエアの岩渕麗楽＝リビーニョ（共同）三度目の正直のために、この4年間を費やしてきた。スノーボード女子ビッグエアの岩渕麗楽（バートン）は4位だった過去2大会を思い出し、「どちらもあと一歩及ばず悔しい思いがずっと残っている。やっとこの舞台に戻ってきたので、今までの気持ちを全部乗せて、最高の滑りがしたい」と気合を込める。2022年北京五輪直後は4年後を目指す気持ちになれ