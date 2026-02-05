NGT48が6期生オーディションの参加者を8日まで募集している。今春卒業するキャプテン藤崎未夢（25）と昨年加入した5期生の皆川日和（15）の地元新潟出身の2人が、故郷でアイドル活動を行っている心境を語り、オーディションをPRした。【斎藤慎一郎】◇◇◇−地元で夢をかなえて、今、思うことは藤崎NGT48に入りたいと思った理由が、地元だからっていう理由がすごく大きくて。新潟にいる私にはなれるものではな