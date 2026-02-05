世界中のスキーヤー・スノーボーダーを熱狂させる極上のパウダースノー、「JAPOW(ジャパウ)」。今や日本のパウダースノーの代名詞となったこの言葉だが、その名が世界に轟くきっかけとなった場所こそ、ここ「ニセコ」だと言われている。新千歳空港から車で約2時間10分、羊蹄山の西部に広がる「ニセコ東急 グラン・ヒラフ」が今、巨大プロジェクト「Value up NISEKO 2030」のもと、劇的な進化の只中にある。目指すのは、スキー場の