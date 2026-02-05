米ニューヨーク市保健局は2月4日、トランプ大統領が米国の世界保健機関（WHO）脱退を宣言したことを受け、WHO傘下の「地球規模感染症に対する警戒・対応ネットワーク（GOARN）」に加盟したと発表しました。トランプ氏のWHO脱退決定を受け、一部の民主党員は反対の意を表明するため、それぞれの所在地をGOARNに加盟させているとのことです。（提供/CRI）