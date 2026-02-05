「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）2月4日（水）の放送は、「私がくらった一言発表会」。郄地優吾（SixTONES）、松田好花（日向坂46）、ママタルト（大鶴肥満、檜原洋平）が、人からくらった忘れられない言葉を明かす。【動画】「俺は臭いのかな」SixTONES郄地優吾が人かたくらった一言人からくらった忘れられない言葉を発表SixTONESの郄地優吾は、2009年「スクール革命！」でデビュー前にオードリー