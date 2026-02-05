Thee Sacred Souls（セイクリッド・ソウルズ）が、ビルボードライブ公演を5月に開催する。 （関連：タイラー・ザ・クリエイター、『CHROMAKOPIA』と『DTTG』の見事な融合合唱の渦で満ちた8年ぶりの来日公演） サンディエゴ発のThee Sacred Soulsは、ビンテージソウルの美学を現代に蘇らせるトリオだ。本公演では、5月17日に大阪公演、5月19日に横浜公演、5月21日に東京公演を予定。1960年代のソウ