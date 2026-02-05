米カリフォルニアにあるディズニーランド・パークのアトラクション「ホーンテッドマンション」で結婚式を挙げられるプランが、7月からスタートすることが発表された。【写真】米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」での挙式がステキすぎる（4枚）■不気味で魅惑的な挙式がかなう1991年に誕生し、35年にわたって挙式や披露宴、プロポーズ、ハネムーンなどといった体験を提供しているグローバルブランド「ディズニー・フ