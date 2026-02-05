東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が、4月9日（木）から6月30日（火）まで開催される。本イベントは、「ディズニー・パルパルーザ」第3弾として昨年1月にも実施したもの。今回は季節を変えて、再び開催される予定で、パレードやグッズ、フード情報など詳細が発表された。【写真】パーク好き歓喜！復活する人気メニュー「