宿泊税の見直しは、単なる「観光向けの税金」の話ではない。東京都が検討している定率3％への移行は、高級ホテルの利用者だけでなく、出張で東京を訪れる会社員や企業活動のコスト構造にも影響を及ぼす可能性がある。負担はどこまで広がるのか。なぜ今、この制度変更が進められているのか。宿泊税の仕組みを整理しながら、東京経済と働く現場に及ぶ影響を検証する。 【画像】26年3月1日から「宿泊税」の最高税額を1万円に引き上げ