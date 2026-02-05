住宅の浴槽で死亡しているのが見つかった高齢の女性は、顔や手にあざがあったということです。１月３０日、堺市西区の住宅で、この家に一人で住む木下慶子さん（７８）が浴槽の中で死亡しているのを、別居している息子が見つけました。司法解剖の結果、木下さんの死因は溺死で、遺体の状況から２９日午後に死亡したとみられています。また、首や両手に骨折があったほか、顔や手にもあざがあったということです。両手の骨折