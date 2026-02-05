横断歩道の歩行者を車ではね、逮捕された男。呼気から基準値以上のアルコールが検出されました。過失運転致傷の疑いで逮捕されたのは、京都市左京区の会社役員・池田圭介容疑者（５４）です。警察などによりますと池田容疑者は午前９時前、市の中心部にある堀川丸太町の交差点に赤信号を無視してつっこみ、横断歩道を渡っていた歩行者の男性をはねたうえで複数の車に衝突し、計３人にけがをさせた疑いがもたれています。いず